بلدية سوق الجمعة: ندعم الاحتجاجات على سوء المعيشة وندين تخريب مقرنا

أيد المجلس البلدي سوق الجمعة، اليوم الخميس، التظاهرات السلمية التي قام بها عدد من شباب البلدية احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر وسوء الأحوال المعيشية، لحين حل الأزمة وعودة التيار الكهرباء وتحسين خدمة الشبكة.

وشدد المجلس البلدي، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على إدانته الشديد لعمليات التخريب والمخربين للمتلكات العامة والخاصة، ويحمل مديرية أمن طرابلس المسؤولية الأمنية ويدعوها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التظاهرات ومنع المخربين من التخريب.

وأوضح المجلس:” أنه تواصل مع رئيس الشركة العامة للكهرباء، الذي وعد بحل الأزمة قريبا، مشيرا إلى أنه سيتم صيانة العطل الموجود في كابلين غرب طرابلس مساء السبت القادم، مما سيؤدي إلى تحسن جزئي في الوضع، ثم سيتم صيانة عطل آخر خلال عدة أيام لتحسين آداء الشبكة، علما بأن فرق الصيانة استدعيت من الخارج من قبل الشركة المصنعة.

وقال المجلس، إنه كان قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ اليوم بمقر البلدية لمناقشة أزمة الكهرباء ورد الشركة العامة للكهرباء على الانقطاع المتكرر، وبحث خطوات التصعيد ضد الشركة وحكومة الوفاق إلى أن الأعمال التخريبية التي طالت مقر المجلس حالت دون حضور المدعوين للاجتماع.

ولفت المجلس، إلى أن حكومة الوفاق لم تحل أزمة واحدة من أزمات المواطن على مدار 5 سنوات، وذلك ليس بغريب عن حكومة لا تمتلك خطة ولا استراتيجية ولا برنامج طيلة هذه المدة، أنما تتحرك فقط عندما تصل الأزمات إلى أعتاب أبوابها.

وكان عدد من الشباب في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، قد تظاهروا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة طوال اليوم.

وأضرم الشباب الغاضب النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق في المنطقة مطالبين بحل أزمة الكهرباء.