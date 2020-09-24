«تعليم الوفاق» تشكل لجنة عليا للإشراف على امتحانات الثانوية العامة

أصدر وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، اليوم الخميس، القرار رقم (471) لسنة 2020 الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام وعضوية كل من الدكتور محمد نوري العتوق نائبا للرئيس، والأعضاء الدكتور سعيد سليمان معيوف، والدكتور على السائح امحمد والدكتور عبدالرحمن خليفة العريبي، والدكتور جمال الصغير فردغ، وسالم مفتاح محمد، وسالمة البشير الكرطال، وصلاح محمد سلامة، وأحمد نزار نبيه عضوا ومقرر.

وستتولى اللجنة بموجب المادة الثانية من القرار الإشراف والمتابعة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 – 2020، على أن تقوم بالتنسيق مع اللجان المركزية بالجامعات والكليات التقنية في انجاز الأعمال المتعلقة بالامتحانات، وفق المادة الثالثة، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز مهامها، بحسب المادة الرابعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا