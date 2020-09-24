ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

24 September, 2020

عقد اليوم الخميس اجتماع موسع ضم كل من العقيد اسامة محمد الدرسي مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي و علي عبدالله بن سعود نائب مدير الفرع و المستشار فتحي المغربي و عبدالرحمن ابليبلو رئيس دار البنين و احمد العبيدي رئيس دار الطفل

حيث تطرق الاجتماع عن كيفية واجراءات صرف ارقام وطنية للأطفال دار الرعايا بنين ،وذلك للاسراع في تسجيلهم و اصدار ارقام وطنية لهم وفق القانون كما ابدا السيد العقيد اسامة الدرسي استعداده الكامل والعمل على تذليل كافة الصعاب واصراره على متابعة مشاكلهم في السجل المدني بشكل مباشر من اجل اتمام معاملاتهم باقصى سرعة.