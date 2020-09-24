ليبيا الان

إثر غارة.. الجيش الوطني يعلن مقتل “زعيم داعش” بشمال إفريقيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا المدعو أبو معاذ العراقي ويكنى بأبي عبدالله العراقي.

وأوضح المسماري أن الجيش نجح خلال الأيام الماضية في القضاء على خلية إرهابية، مؤلفة من قادة تنظيم داعش في حي عبدالكافي في مدينة سبها، مؤلفة من 9 أشخاص والقبض على 2 من زوجاتهم.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني إلى أن المدعو أبو معاذ العراقي دخل ليبيا عام 2014 مع الإرهابي عبدالعزيز الأنباري، بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، وأصبح قائد داعش في 2015 عندما قُتل سلفه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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