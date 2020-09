بعد محاولة إقالته لـ “بن يوسف” .. الكبير يحاول وضع يده على المصرف الخارجي للاستيلاء على إيرادات النفط

أعلن مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، الخميس، أنه استلم مهام منصبه مجدّدًا كمدير عام للمصرف الخارجي، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات بالمصرف الليبي الخارجي منتصف الأسبوع .

وكان قد صدر قرار من إحدى المحاكم الإدارية لصالح بن يوسف يقضي بأن يعود لسابق عمله كمدير للمصرف الخارجي خلفًا لنجيب الجمل كمدير مجلس إدارة والهادي كعبار كمدير عام، والذينِ عيّنهما المحافظ البنك المركزي الصديق الكبير .

وعقب بن يوسف الاتهامات الموجهة له بشأن اقتحام المصرف بالقوة، قائلا إنه عاد إلى عمله بقوة القانون و الحكم القضائي تم تنفيذه عبر مكتب تنفيذ الأحكام التابع للشرطة القضائية، وجرى التوقيع على المحضر من قبله ومن قبل المدير العام المؤقّت الهادي كعبار.

وكان وكيل النيابة بمكتب النائب العام عبدالباسط شهران قد أصدر أمس الإثنين، قرارا بالقبض على بن يوسف، من خلال توجيه خطابٍ إلى مكتب المعلومات بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة، وجهازي المباحث الجنائية والردع لمكافحة الجريمة.

وذكر البيان، أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تقدم ببلاغ ضد بن يوسف لدخوله المصرف مصحوبًا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف، فتم إصدار القرار بضبطه وإحضاره على وجه السرعة إلى مكتب النائب العام.

هذا ويذكر أنه في شهر أغسطس من عام 2018 ، أُوقِف الصديق الكبير بن يوسف عن العمل لكن الأخير ردّ بأن هذا القرار غير شرعي لأنه يجب أن يصدر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعًا، وليس الكبير وحده منفردًا حيث لم ينعقد مجلس الإدارة المفكّك منذ سنة 2014 .

ويسابق الصديق الكبير الزمن لوضع يده على المصرف الليبي الخارجي من خلال تعيين موالين له بدلا من أن يكون تحت يد مجلس إدارة المركزي مجتمعًا، فيما قالت مصادر أنّ الكبير يسعى إلى أن تكون حسابات الخارجي في تركيا بحيث تذهب إيرادات النفط لتلك الحسابات.

