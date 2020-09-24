داخلية الوفاق: القبض على المتهم بقتل المواطنة فتحية اللافي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق القبض على المتهم بخطف وقتل المواطنة فتحية اللافي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن أعضاء التحري والتحقيق بمكتب المعلومات والمتابعة تمكنوا من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة وبعد الاستدلال معه اعترف بخطف الضحية وقتلها والإفصاح عن مكان دفنها.

وأوضحت الوزارة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القضائية بالخصوص.

وكانت مصادر أعلنت العثور على جثة اللافي في منطقة المشروع، بعد تعرضها للخطف وسرقة سيارتها.