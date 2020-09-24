الثني يطالب الوزارات بالرجوع لمصلحة التخطيط العمراني بشأن إنشاء المشاريع

أخبار ليبيا24

شدد رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة التابعة للحكومة، بضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني بشأن إنشاء أية مشاريع جديدة.

وعقد الثني، اليوم الخميس، اجتماعًا مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني، عبدالحكيم السلطني، حيث قدم الأخير تقريرا لرئاسة الحكومة عن سير عمل المصلحة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بها، ومقترحات حلحلتها.

وأكد الثني، بحسب مكتب إعلام الحكومة، على ضرورة التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني في المشاريع الحكومية، وذلك لأخذ الاستشارات الفنية، خاصة فيما يتعلق بالتجمعات الحضرية التي تعد المصلحة صاحبة اختصاص أصيل فيها.

كما أكد رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة التعاون مع كافة الجهات التابعة للحكومة، وذلك لضمان إنجاز المشاريع بدون مخالفات وبشكل لائق.

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