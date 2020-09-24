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حزب “المصريين”: التنسيق المشترك بين مصر وليبيا سيُسهم في حلِّ الأزمة الليبية بشكل كامل

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس حزب “المصريين” حسين أبو العطا إنّ لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلّحة يؤكّد بما لا يدع مجالًا للشكّ أنّ الدولة المصرية حريصة على استقرار الوضع في ليبيا، موضّحًا أنّ التنسيق المشترك بين مصر وليبيا سيُسهم بشكل قوي في حلِّ الأزمة الليبية وإقرار الأمن في جميع أركانها.

أبو العطا وفي بيان له أمس الأربعاء وفقًا لما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية أوضح أنّ القيادة السياسية المصرية مُمثّلة في الرئيس السيسي تدعم بلا حدود جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرّفة، لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في جميع الأراضي الليبية، بما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرّة ذات السيادة.

وبيّن أنّ القيادة السياسية المصرية عازمة بقوّة على التصدّي لأيّ عدوان خارجي على الشعب الليبي، كما تنادي بإرساء الهدنة والحوار بين طرفي الصراع في ليبيا، موضّحًا أنّ التدخّلات التركية استدعت التدخّل المصري لحماية الأشقاء الليبيين ودعمهم وحماية الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أنّ لقاء الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر يؤكّد حرص مصر على القيام بدورها العربي والإقليمي تجاه أشقائها من الدول؛ خاصّة التي تتعرّض لأزمات ويستغيث شعبها بها، مؤكّدًا أنّ مصر كانت وستظلُّ بيت العروبة وعمود الخيمة الذي يستند عليه الجميع.

وأكّد أنَّ الشعب الليبي الشقيق يؤيّد ويدعم ويثق في الرئيس السيسي، وأنه الوحيد القادر على وضع حلٍّ للتدخّل الخارجي على أراضيهم لنهب ثرواتهم؛ الأمر الذي يقطع الطريق أمام محاولات التدخّل الأجنبي في الشأن الليبي.

رئيس حزب المصريين لفت إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وسيظلُّ عند حسن ظنِّ الجميع في العمل على مواجهة أيِّ مخاطر تهدّد الأمن القومي المصري والعربي، مطالبًا جموع الشعب الليبي الشقيق بالالتفاف حول القوّات المسلّحة بقيادة المشير حفتر وكذلك البرلمان الليبي المنتخَب بإرادة الليبيين، ومؤكّدًا أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا والقضاء على أحلام ما وصفه بـ”سلطان الشر” رجب طيب أردوغان يكمن في حالة الترابط والتلاحم ونبذ الخلافات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الغريب ان كل افعال اردوغان تاتى عليه بنتائج عكسية حيث ساهمت قنواته المسعورة فى اسطنبول التى تحرض ليل نهار على الجيش المصرى وهم الاقتصاد المصرى والنتيجة عكسية فالجيش المصرى تقدم على الجيش التركى والاسرائيلى واصبح الاول عربيا واسلاميا وافريقيا والتاسع عالميا بعد الدول الخمس الكبرى وثلاث دول اخرى يمكن ان تتقدم عليها مصر وتحتل المركز السادس قريبا بفضل غباوة اردوغان الذى جعل مصر ترفع قوتها العسكرية اما اقتصاديا فغباوة الاخوان ودعوتهم لثورة فى 11/11 سخر منها الجميع وطالبوا بتاجيلها يوم 13/13 وكانت فرصة ذهبية لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة برفع اسعار الطاقة مرتين وتعويم سعر الجنيه امام الدولار ولا يستطيع احد النزول للشارع وقتها والا سيتهم بانه اخوانى ويجلب لاهله العار واليوم الاقتصاد المصرى يزداد قوة بينما الاقتصاد التركى ينهار على يد الحمار اردوغان الذى يتصور انه سيحقق اوهام عفا عليه الزمن ولم يتعظ مما حدث لصدام والقذافى لان الكبار لا يسمحوا لاحد لمناطحتهم وينفخوه ثم بشكة دبوس فس

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