بلدية سرت: نقص الوقود عن محطات التوليد بالمنطقة الشرقية تسبب في انقطاع الكهرباء

أكد مدير مركز التحكم بسرت التابع للهئية العامة للكهرباء، بنور الأعميش، في اتصال مع مدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، أن سبب الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي بالمدينة؛ يتعلق بوجود عجز في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية

وبحسب بيان صادر عن بلدية سرت، اليوم الخميس، فإن وجود العجز في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية سبب انقطاعات في التيار الكهربائي بالمدينة لساعات طويلة، مؤكدا “الأعميش” أن اليوم تترواح إعادة طرح الأحمال بين 6 ساعات وأكثر.

وأوضح بنور الأعميش، أن المعوقات والمشاكل المتعلقة بالعجز في المحطات هى من اختصاص الهئية العامة للكهرباء بتوفير الغاز والوقود لحل مشاكل كهرباء الشبكة العامة.

وتشهد الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية،استقراراً جزئياً وذلك بعد تحسن نسبي في امدادات الوقود الخفيف (الديزل)، ما سيقلص ساعات طرح الأحمال بالشبكة الكهربائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “ربيع خليفه ”، في وقت سابق، إن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية كانت تعاني من نقص حاد في أمدادات الوقود الخفيف (الديزل) من قبل شركة البريقة لتسويق النفط ما أسفر عن زيادة في العجز وصل إلي (1000 ميجاوات) هذا الرقم الكبير و للمرة الأولي يتم تسجيله بالشبكة الكهربائية الشرقية بعد استقرار دام لسنوات مما نتج عنه ساعات طرح احمال طويله علي كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطي ومناطق الصحراء .

وأضاف المتحدث، في بيان، أن هذا العجز كان بسبب نفاذ الوقود الخفيف في خزنات الشركة العامة للكهرباء وعدم تزويدنا بالوقود من قبل شركة البريقة مما أسفر عن خروج الوحدة الأولي والثانية والسادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي وكذلك خروج محطة السرير الغربي بالكامل عن العمل بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية .