التكبالي: السراج يحاول المناورة بالاستقالة ولكنه لن يقدمها

أكدت مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق غير

المعتمدة فائز السراج سيبقى فى منصبه حتى إجراء المفاوضات فى جنيف الشهر المقبل.

من جانبه،

قال عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، علي التكبالي، إن هناك إخلاصًا من رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لإنجاح

المفاوضات، إلا أنه يغفل، أن الانبهار بالجلوس مع جماعة الإخوان هو مضيعة للوقت، حيث

ما تريده هذه الجماعة ليس ما يتحاورون عليه، مؤكدًا أن السراج يحاول المناورة بالاستقالة

ولكنه لن يقدمها.

ولفت

التكبالي، إلى أن المشكلة الليبية هي مشكلة أمنية فلو لم يتم إصلاح الأمن لن يستطيع

أحد أن تفعل شيئًا خاصة والبلد محتلة من قبل الأتراك والمرتزقة، فهناك 20 ألف مرتزق

من سوريا فقط وهناك تنظيم داعش الإرهابى وهناك بوكو حرام، فكل أنواع المرتزقة الأجانب

فى ليبيا.

