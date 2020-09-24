السفير الألماني: حواري مع ممثلين عن المجتمع المدني في ليبيا كان “بناء”

التقى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اليوم الخميس، بعدد من ممثلي المجتمع المدني وذلك بدعوة من المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية.

وأشاد “أوفتشا” في تغريدة له على موقع السفارة الرسمي بـ”تويتر”، قائلا: “حوار بناء تمكنت من خلاله الحصول على فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الحالية على الحياة اليومية وكذلك تمكنت من مشاركة وجهات النظر حول كيفية الاستماع إلى آراء المجتمع المدني بشكل أفضل”.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت عدة لقاءات قام بها “أوفتشا” مع عدد من المسئولين في ليبيا، حيث عرض السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، أول أمس الثلاثاء، على مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء «جملة من الاقتراحات للخروج من أزمة الكهرباء» التي تشهدها ليبيا، بحسب ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن زيارة السفير الألماني والوفد الموافق له إلى مقرها ظهر اليوم جرت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإدارة التعاون بالشؤون الأوروبية، وكان في استقباله رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من مسؤولي الشركة.

ومن جانب أخر التقي السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد طاهر، أمس الأربعاء لبحث تطورات الوزارة.

وقال السفير الألماني عبر حسابه الشخصى بموقع توتير: “لقاء ودي وبناء مع الوزير ميلاد طاهر، ناقشنا التطورات الأخيرة للحكومة المحلية واتفقنا على أهمية اللامركزية الفعالة من أجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين في جميع أنحاء ليبيا”.

وزار السفير الألماني أوليفر أوفتشا، أيضا، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين بشير النجار، الأربعاء.

وبحسب إيجاز صحفى للمركز، تم خلال هذه الزيارة مناقشة آخر تطورات الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد و سير الإجراءات التي تم اتخاذها والصعوبات والتحديات التي تواجه برنامج الاستجابة لمجابهة هذه الجائحة وإمكانية تقديم المساعدات اللازمة.

كما تم مناقشة أوجه التعاون والدعم الفني واللوجستي التي تقدمه الحكومة الألمانية للمركز الوطني ضمن إطار مشروع تقوية النظام الصحي الليبي من خلال اتفاقية التعاون التي عقدتها مع وزارة الصحة.