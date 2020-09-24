عماري زايد يتعهد بحل مشكلات الخصم في مرتبات المفتشين التربويين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

تعهد الوزير التعليم المكلف محمد عماري زايد اليوم الخميس بحل مشكلات الخصم في مرتبات المفتشين التربويين من خلال تكليف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالتواصل مع وزارة المالية لمعالجة الفروقات المالية وفق الدرجات الوظيفية

واستمع زايد لشرح من مدير عام مصلحة التفتيش التربوي علي المهنكر للإشكاليات التي تعاني منها المصلحة بينها ما يتعلق بباب المرتبات ولاسيما موضوع الخصم الذي حدث مؤخراَ في مرتبات المفتشين التربويين بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم.

وأوضح المهنكر خلال اجتماع زايد بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بمقر ديوان وزارة التعليم أسباب وخلفيات هذه الإشكالية التي تمت عن طريق وزارة المالية وسعي الوزارة الآن لمعالجتها، كما تم التطرق للإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم مع وزارة المالية لتنفيذ مطالب المفتشين التربويين فيما يتعلق بصرف علاوة التفتيش بقيمة 40٪، ومعالجة الفروقات الفردية وفق الدرجات الوظيفية، وحل مشكلة المقرات الخاصة بالمصلحة