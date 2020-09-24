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اسطنبول | الغرياني: حكومة الوفاق تخلت عن حليفنا التركي ولم تشاوره في مسألة تسليم السلطة

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أشاد مفتي المؤتمر العامّ المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني بالمجلس “الوطني الليبي الأعلى لأسر الشهداء والجرحى” الذين تم تشكيله مؤخّرًا، مشيراً إلى أنّ المجلس سيلتفُّ حوله أسر “الشهداء” و الجرحى ليحقّقوا ما لم يستطع غيرهم تحقيقه بخصوص حقوق “الشهداء”. 

الغرياني وخلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد قال: “الدولة التركية الشقيقة هي الحليف التي وقف معنا في محنتنا وفي الاوقات العصيبة ولم نجد غيرها، فهي ضربت كلَّ الضغوط الدولية بعرض الحائط ولم تسمع لها، وعملت كل ما بوسعها للتعامل معنا ودعمنا”.

وأشار إلى أنه من خلال التحالف مع تركيا وتقديمها للدعم الحقيقي الفعّال والقوي تمكّنت قوات الوفاق من الصمود والوصول إلى “دحر” من وصفهم بـ” العدو” (القوات المسلحة الليبية) من طرابلس وترهونة، معتبرًا أنّ تركيا تتعرّض لحملة شرسة من الدول الأوروبية.

وأضاف: “كان ينبغي علينا الوقوف مع تركيا في مواجهة هذه الحملات، فبمجرّد انتهاء الحرب في المنطقة الغربية كأننا لم نعرفهم. عندما صدر قرار من الرئاسي بوقف إطلاق النار، هل هذا القرار تم التشاور مع حلفائنا فيه؟ هل عندما يصدر قرار من الرئاسي أنه سيسلّم السلطة وهو معه حليف دولة قوية لها ثقلها على الأقل ليستفيد من خبرتهم هل تم التشاور معهم؟ لا يمكن للإنسان الشريف الذي يعرف حقوق الآخرين والوفاء أن ينكر الآخرين. عندما نتخلّى عن تركيا كأننا نناصر حفتر وأعوانه على أنفسنا وأصدقائنا، ولا بدَّ للحكومة أن تغيّر موقفها وترجع لرشدها فليبيا ما زالت معرّضة لعدوان كبير”.

أما بشأن جلسات الحوار المنعقدة مؤخّرًا علّق الغرياني قائلًا: “المشاركون ليس لهم تمثيل حقيقي في هذه الحوارات التي يهرول لها من هبَّ ودبَّ دون توافق بينهم، ويفترض في الحوارات التي تقرّر مصير ليبيا أن تتكون من أصحاب الرأي والشأن ومن قدّموا التضحيات، فلا بدَّ أن يكون في المقدمة من يمثل فبراير وبركان الغضب الذين عليهم عدم التفريط في مصالحهم وحقوقهم واختيار واجهة سياسية يعرفونها من فبراير ليمثلونهم في المفاوضات”.

وأردف: “عقيلة صالح هو وجه آخر لحفتر، والحديث عن رفع العقوبات عن عقيلة صالح يعتبر تلاعبًا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. نحن فرّطنا وظلمنا هؤلاء المجاهدين وثوار بركان الغضب وأنكرنا جميلهم وتضحياتهم ولم نمكّنهم ونعطيهم الأولوية في كلّ مايجري في ليبيا من مفاوضات وتشكيل حكومة”.

وحثَّ الغرياني العقلاء المحسوبين على “فبراير” إلى اتخاذ موقف تجاه “تيار يا بلادي” باعتباره واجهة سياسية صادرة عن شخص لم يتدخّل بالفساد والسرقات الحاصلة، داعيًا قوات بركان الغضب وفبرابر إلى المشاركة بشكل فعّال بالمشهد واتخاذ قرارات مصيرية.

ختامًا اعتبر أنّ الجهات الأمنية غير مشاركة بشكل قويّ وفعّال في تحقيق أهداف “فبراير”، وقد تشارك فقط في بعض المسائل كمحاربة المخدرات، لكن ما يتعلّق بالخلايا النائمة والفاسدين لا يتمُّ التعامل معهم بالإجراءات اللازمة، بالتالي الجهات الأمنية غير مؤتمنة، وفقاً لقوله. مضيفًا: “لدينا معلومات أنّ الخلايا التابعة للداخلية والعمداء وأعدادًا كبيرة منهم يتعاملون مع حفتر ومتورّطين معه وهذه تصرّفات ليست مقبولة”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • متخلف عقليا فتركيا بعد ان نهبت اموال المصرف المركزى الليبى وفشلت فى السيطرة على النفط بعد تحديد خط احمر مصرى وتستجدى مصر للتنسيق الامنى معها فاشترطت تسليم الاخوان المطلوبين وسنرى قريبا استجابة اردوغان للمطلب المصرى بل والتقرب الى المشير خليفة حفتر والبداية كان اعلان معتيق عقب عودته من تركيا عن الصفقة مع المشير اما السراج فادرك ان اردوغان ليس له امان فهو يدعم الاخوان للانقلاب عليه عن طريق باشاغا والمشرى مما جعله ينقلب على الاخوان وبالتالى يتقرب لمصر ولعقيلة صالح ولهذا فان الشمس تغرب الان على الاخوان ورينا نباح كلابهم لم يعد له تاثير فبعيو الذى اعترضوا عليه اصبح رئيسا لمؤسسة الاعلام وتدريجيا سنرى فرار جيش الدعارة التركى بعد ان فشل فى تحقيق اهم اوهام اردوغان فى السيطرة على النفط رغم ان الكبار لن يسمحوا له بذلك اصلا فهو خط احمر بالنسبة لهم فقط تركوه ينهب اموال المصرف المركزى الليبى ثمنا للدور القذر فى نقل ارهابيين لمصلحتهم روسيا لخدمة بشار الاسد وترامب للضغط على اوربا لتطلب حماية الامريكان ولتحجيم دور فرنسا فى افريقيا

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  • وهل في اوباش فبراير عقلاء قول خرقاء بلهاء فبراير نقرع لقد لو فيهم ذرة عقل ما ضحك عليهم ليفي وركبهم ودار بهم ثوره ثم جاءوا الأخوان وركبوهم ثم جاءت تركيا وركبت الاخوان أخوان الشيطان اعداء الانسان كيهم مركوب عليهم أوباش فبراير أرتكب عليهم ثم جاءوا الاخوان وارتكب عليهم وانت طردت من ليبيا واصبح قدرك وقدر الكلب واحد واصبحت طريد ذليل يشار اليك بالمفتري المعزوق

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