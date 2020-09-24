535 إصابة جديدة بكورونا موزعة على 40 منطقة ليبية

أخبار ليبيا24

سجلت 40 مدينة ومنطقة في ليبيا، يوم الأربعاء، عدد 535 إصابة جديدة، وذلك بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 2783 عينة وبعد فحص العينات بتقنية RT-PCR أظهرت النتائج خلو 2248 عينة من الفيروس، فيما تأكد إصابة 535 بالفيروس، بينها 373 جديدة و 162 مخالطة.

وفي مؤشر حالات الشفاء الوفاة، أعلن المركز الوطني تسجيل 412 حالة شفاء، و5 حالات الوفاة.

وبهذا ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 30,632 بينها 13,316 حالة نشطة، كما بلغ عدد حالات الشفاء 16,842 حالة شفاء، أما الوفيات فقد بلغت 474 حالة وفاة.

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