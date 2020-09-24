حجازي: هدف مصر الأساسي هو حقن دماء الشعب الليبي والمحافظة على ثرواتهم

ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكّد أنّ دعم مصر للحلّ السياسي في ليبيا مقدّم على العديد من الاستحقاقات، سواء الداخلية أو الخارجية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تبادل للرأي والتنسيق بين الأطراف الليبية خاصّة في شرق ليبيا، وإطلاعهم على الاتصالات التي أجرتها مصر مع قادة الغرب الليبي.

حجازي أوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “cbc” أنّ إعلان القاهرة للتعاون والدعم المنطقة الليبية رسّخ لمبدأ الحلول السياسية في ليبيا للتوصّل لإعادة فتح منابع النفط للتصدير الخارج وفقًا لمعادلة معينة، معقّبًا: “هناك تطوّرات دولية باتت وشيكة سواء من خلال الدعوات الخاصّة بوجود مؤتمر جديد في برلين أو برلين 2”.

وفيما يخصُّ التفاهمات التي يمكن أن تتحقّق ما بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر من حيث الحفاظ على وقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية ضدَّ أي تدخلات سياسية، عقَّب: “مصر تسعى من أجل إطلاع الجانب الليبي على ما يمكن فعله من خلال خلق ألية دولية لنزع أسلحة الميليشيات المسلّحة في ليبيا”.

حجازي شدّد على أنّ هدف مصر الأساسي هو حقن دماء الشعب الليبي والمحافظة على ثرواتهم وعلى وحدتهم الإقليمية والتشاور، متابعًا: “كلّ ما نتمناه هو أن تكون الأطراف الليبية مؤهّلة لتلك المشاورات التي ستجرى خلال الفترة القادمة، خاصّة أنّ مصر قادت المشهد الليبي بطريقة سلمية”.

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