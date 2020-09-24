شلوف: بعثة الأممية مصرّة على إشراك الإخوان في حوار جنيف وتسعى لتمكينهم من السلطة القادمة

ليبيا – قال رئيس مؤسسة “سلفيوم للأبحاث والدراسات” جمال شلوف إنّ قوائم المشاركين في جنيف أثارت غضب الشعب الليبي، مؤكّدًا أنّ الأسماء الواردة في القوائم بعيدة تمامًا عن التمثيل المنصف والعادل والحقيقي لليبيين.

شلوف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الخميس أشار إلى إصرار بعثة الأمم المتحدة على إشراك الإخوان، لافتًا إلى فشل التنظيم بشكل كامل في ليبيا وتمسّكه بالكرسي بقوة السلاح منذ انتخابات 2012، منتقدًا محاولات البعثة لتمكين الإخوان من السلطة القادمة عبر تمثيلهم بشكل جيّد في لجنة الحوار، بينما التيارات الأكثر شعبية كالتيار المؤيد للقوّات المسلّحة الليبية ممثّلون بشكلٍ أقلَّ بكثير.

وأوضح رئيس المؤسسة أنّ إسناد مهامّ برلمانية بمراقبة الحكومة التي كانت وصية مجموعة أشخاص لا تأثير لهم في “مونترو” باتت هدفًا للبعثة، مشيراً إلى أن استمرار البعثة في استخدام معايير غامضة وغير عادلة وغير منصفة في اختيار أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي سيخلق حالة استباقية من الرفض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية