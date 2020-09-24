المرصد السوري: عودة دفعة من مرتزقة أردوغان بعد انتهاء عقودهم في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا .

وبين المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر موقعه الرسمي أن دفعة المرتزقة التي عادت لسوريا خلال الأيام العشر الماضية يبلغ عددها أكثر من 1200 مقاتل، مبينا أن تعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم 7100 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وكان المرصد السوري أعلن في الثامن من الشهر الجاري، أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتب شهري يقدر بنحو 2000 دولار، قامت تركيا بتخفيض المبلغ إلى 600 دولار أميركي، يأتي ذلك في ظل التوافق الليبي – الليبي.