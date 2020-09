العريبي ينفي توقف العمل بمستشفى الهواري العام في بنغازي

نفى مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي هاني

العريبي، اليوم الخميس، ما يتم تداوله من أنباء عن توقف العمل بالمستشفى، مؤكدا أن

هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة .

وأوضح العريبي، في منشور له عبر صفحة المستشفى بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن العمل مستمر داخل المستشفى على أكمل

وجه، لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة المستشفى، شفاء 6 حالات

من فيروس كورونا، مبينة أن الحالات من بينهم خمسة رجال وامرأة واحدة، وتم شفاؤهم بعد

تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة لهم من قبل الطاقم الطبي أثناء تواجدهم

بالمستشفى.

