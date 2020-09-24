عكاشة: مقتل زعيم داعشي في شمال أفريقيا خطوة مهمّة لمواجهة الإرهاب في ليبيا

ليبيا – قال مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة إنّ مقتل زعيم داعشي في شمال أفريقيا خطوة مهمّة لمواجهة الإرهاب في ليبيا، في عملية القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش في حي عبد الكافي بمدينة سبها.

عكاشة وفي مداخلة ببرنامج “من مصر” الذي يذاع على قناة “cbc” قال إنَّ مصر تتعرّض الآن لهجمة شرسة من الجماعة الإرهابية حيث تقوم تلك الجماعة بسلسلة من التشكيكات في المشروعات التي تقيمها الدول، وبدأت بهجومهم على مشروع قناة السويس الجديدة والآن ذلك المشروع أصبح حديث وسائل الإعلام الدولية، لما حقّقه من نجاحات.

وأشار إلى أنّ الهجمة التي تبنّتها جماعة الإخوان ضدّ مصر هدفها التشويش على الانقسام الداخلي الذي يعاني منها التنظيم الآن، ويحاولون تحويل كلّ خطوات الدولة إلى وسيلة لترويج الأكاذيب والشائعات حيث يحاول هؤلاء تصدير مشكلة وهمية للمجتمع المصري للتغطية على أزماتهم.

وقال عكاشة: “مصر تتعرّض على مدار 6 سنوات وأكثر لشائعات مغرضة أطلقتها تلك الجماعة لمحاربة مصر، ولكن الآن كشفهم الشعب وكشفهم الرأي العام المصري. تلك الحملة الأخيرة والزوبعة هدفها ترميم صفوفهم من الداخل، ويحاولون أن يصوروا للجميع أنهم ما زالوا قادرين على العمل ومهمين ضدّ الدولة المصرية، ولكنهم في حقيقة الأمر عكس ذلك تمامًا.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية