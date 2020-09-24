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شكري لـ لودريان: لابد من وقف التدخلات الخارجية المزعزعة لاستقرار ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان،
على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في العاصمة الأردنية عمان الجهود التي تبذلها
مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية في بيان لها على موقع
التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن شكري أكد على ضرورة العمل المشترك مع
فرنسا لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار في ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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