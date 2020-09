أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر في مجلس النواب،

الخميس، بأن مدينة سرت ستكون هي المكان المرتقب لمقر المجلس الرئاسي الجديد والحكومة

الجديدة.

The post عاجل // مصادر: سرت هي المكان المرتقب لمقر المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24