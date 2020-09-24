المرصد السوري: تركيا أرسلت 10,000 جهادي إلى ليبيا من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية

ليبيا – علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الحكومة التركية نقلت أكثر من 300 مقاتل من الفصائل الموالية لها غالبيتهم العظمى من فصيلي “السلطان مراد والعمشات”، من بلدات وقرى بمنطقة عفرين شمال غرب حلب إلى ليبيا.

المرصد وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه اليوم الخميس أشار إلى أن الحكومة التركية أخبرت المقاتلين بأنّ وجهتهم ستكون إلى أذربيجان لحماية المواقع الحدودية هناك، مقابل مبلغ مادّي يتراوح بين الـ 1500 إلى 2000 دولار أميركي.

وأضاف البيان :”هذا ولم يتسنَّ للمرصد السوري التأكّد بشكل قطعي من صحّة الوجهة فيما إذا كان إلى أذربيجان أو ليبيا أو منطقة أخرى”.

وأشار إلى أنّه نشر في الثامن من الشهر الجاري أنَّ الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتبًا شهريًا يقدر بنحو 2000 دولار أميريكي قامت تركيا بتخفيض المبلغ إلى 600 دولار أميركي، يأتي ذلك في ظلّ التوافق الليبي – الليبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من المقاتلين إلى سورية بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، وبلغ عدد العائدين خلال 10 أيام أكثر من 1200 مقاتل.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري فإنّ تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلًا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 7100 إلى سورية بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقّاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا 10000، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية