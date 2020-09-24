استئناف جلسات الحوار الليبي في المغرب الأحد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

كشفت مصادر في مجلس الدولة أن جلسات الحوار الليبي في المغرب ستستأنف الأحد المقبل، ورجحت اختيارَ أعضاء المجلس الرئاسي الجديد خلال الأيام القادمة.

وأوضحت المصادر بحسب “الحدث” أن ممثلي مجلس الدولة في لجنة الحوار سيغادرون العاصمةَ طرابلس غدا الجمعة نحو المغرب، حيث سيناقشون خلال المفاوضات، آلياتِ اختيار من يتقلد المناصب السيادية مرجحة أن تتم مناقشةُ آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، الذي سيتكون من رئيس ونائبين ورئيسِ حكومة منفصل.

وكان وفدا مجلسي النواب والدولة، وقعا في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخراً.

وتوصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية كما توافق الوفدان على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية. وتم الاتفاق على “الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء المؤسسات”.