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“العريبي”: مستشفى الهواري العام مستمر في علاج مصابي “كورونا” ولا صحة لتوقفه عن العمل

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني العريبي، ما يتم تداوله من أنباء عن توقف العمل بالمستشفى، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

وأكد “العريبي”، في منشور له عبر صفحة المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، أن العمل مستمر داخل المستشفى على أكمل وجه، لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

وكانت إدارة المستشفى، قد أعلنت في وقت سابق شفاء 6 حالات من فيروس كورونا، مبينة أن الحالات من بينهم خمسة رجال وامرأة واحدة، وتم شفاؤهم بعد تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة لهم من قبل الطاقم الطبي أثناء تواجدهم بالمستشفى.

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بنغازي كورونا مستشفى الهواري العام

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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