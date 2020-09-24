الثني يبحث مع الطبلقي سبل إيجاد فرص عمل لشريحة الشباب بمدينة بنغازي

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأربعاء عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي عائشة الطبلقي.
اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية احتياجات شريحة الشباب، وآلية إيجاد فرص عمل لهذه الشريحة، سواء في قطاع الدولة أو من خلال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
كما ناقش الاجتماع مشاكل شريحة العمّال والمنتجين وسبل دعمهم.
ومن جهة أخرى، تطرّق الاجتماع إلى احتياجات كلية الأسنان بجامعة بنغازي وسبل توفيرها، فيما أكّد الثني زيارته للكلية متعهّدًا بدعمها لتقدّم خدماتها للطلاب والمواطنين.
أضف تعليقـك