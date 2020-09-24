الثني يبحث مع الطبلقي سبل إيجاد فرص عمل لشريحة الشباب بمدينة بنغازي

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأربعاء عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي عائشة الطبلقي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية احتياجات شريحة الشباب، وآلية إيجاد فرص عمل لهذه الشريحة، سواء في قطاع الدولة أو من خلال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.

كما ناقش الاجتماع مشاكل شريحة العمّال والمنتجين وسبل دعمهم.

ومن جهة أخرى، تطرّق الاجتماع إلى احتياجات كلية الأسنان بجامعة بنغازي وسبل توفيرها، فيما أكّد الثني زيارته للكلية متعهّدًا بدعمها لتقدّم خدماتها للطلاب والمواطنين.

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