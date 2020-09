أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر في مجلس النواب،

الخميس، أنه تم الاتفاق على إنشاء قوة مشتركة ليبية من قادة شرطة وعناصر من الجيش من

برقة وفزان وطرابلس لتأمين سرت والجفرة.

