عقيلة يُشكل لجنة للتحقيق في الأموال المخصصة لمكافحة وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في كيفية التصرف في المبالغ المالية المخصصة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتكون اللجنة برئاسة عضو مجلس النواب محمد الفيرس، وبعضوية المستشار القانوني لمكتب رئاسة المجلس أشرف المبروك الدوس، وعضو عن هيئة الرقابة الإدارية، وعضو عن ديوان المحاسبة وعضو عن هيئة مكافحة الفساد، بحسب المادة الأولى من القرار.

ومنح القرار في مادته الثانية، الأحقية للجنة في استدعاء من ترى ضرورة سماع أقواله أو شهادته والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالتحقيق ومعاينة جميع الأماكن التي تم فيها توريد البضائع وتسليمها، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي اليوم الخميس.

وأعطى القرار، الإذن للجنة بتشكيل لجان فرعية أخرى تكون مهامها محدودة في سبيل استيفاء التحقيق أو أي مهمة أخرى مرتبطة بالتحقيقات، والاستعانة بذوي الخبرة من الأطباء والماليين والمختصين بالتحقيقات وذوي الخبرة في أي مجال.

وطالب عقيلة صالح في قراره، مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بتسهيل مهمة عمل اللجنة وتمكينها من الاطلاع على المستندات والسجلات والتكليفات والمحاضر وجميع الأوراق التي لها علاقة بموضوع التحقيق.

كما طالب رئيس مجلس النواب، رئيس أركان القوات المسلحة الليبية بصفته رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا عبدالرازق الناظوري بتقديم الدعم والمساندة لأعضاء اللجنة وتسهيل مهمة عملهم.

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