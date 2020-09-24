داخلية الوفاق تضبط المتهم بجريمة خطف وقتل المواطنة فتحية اللافي

ليبيا – أعلنت داخلية الوفاق في بيان لها اليوم الخميس ضبط المتّهم بجريمة خطف وقتل المواطنة فتحية اللافي.

الوزارة أوضحت في بيانها الذي اطّلعت المرصد على نسخة منه أنّ مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية وبتعليمات مباشرة من وزير الداخلية المفوّض فتحي باشاآغا باشر إجراءات التحرّي والاستدلال وتعقّب كافّة الأطراف المتورّطة في هذه الجريمة.

وأضاف البيان: “وبالتعاون مع العديد من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها البحث الجنائي تاجوراء، تمكّن أعضاء التحرّي والتحقيق بمكتب المعلومات والمتابعة من ضبط المتّهم بارتكاب الواقعة، وبعد الاستدلال معه اعترف بخطف الضحية وقتلها والإفصاح عن مكان دفنها”.

كما نوّه البيان إلى أنّ داخلية الوفاق اتّخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القضائية بالخصوص.

وزارة الداخلية قدّمت في ختام بيانها خالص التعازي والمواساة لأهل الضحية، مؤكّدةً على مُضيَّها قُدُمًا في تقديم الخارجين على القانون للعدالة حتى ينالوا جزاء ما اقترفوا من جرائم، ليكونوا عبره لمن يعتبر،وفقًا لما ذكر البيان.

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