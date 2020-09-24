صنع الله والسفير الإيطالي يبحثان مساعي مؤسسة النفط للعودة التدريجية لعمليات الإنتاج

ليبيا – استقبل رئيس المؤسّسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأربعاء سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له.

الاجتماع تناول -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمؤسّسة- الأوضاع الأمنية في الحقول والمنشآت النفطية التابعة لشركات المؤسّسة الوطنية للنفط.

كما تمَّ التطرّق إلى مساعي المؤسّسة الوطنية للنفط الحثيثة للإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج، والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد 19 التي قامت بها بجميع مواقعها حفاظًا على سلامة العاملين، ولضمان سير العملية الإنتاجية بالصورة المثلى.

وتمّ مناقشة التعاون المشترك بين المؤسّسة الوطنية للنفط والشركات الإيطالية في مجال النفط والغاز.

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