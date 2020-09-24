جهاز الرقابة على الأغذية بالزنتان يقوم بجولة تفتيشية على المخابز

قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالزنتان رفقة عناصر الحرس البلدي أمس بجولة تفتيشية استهدفت أحد المخابز بوادي الغراب.

وخلال الجولة تم تسجيل عدد من الملاحظات والمخالفات، تمثلت في عدم وجود ترخيص أو شهائد صحية لبعض العاملين، وانعدام النظافة، وعدم التزام العمالة بالزي، بالإضافة إلى عدم مطابقة المبنى من حيث المساحة والتصميم، وعدم توفر الشروط في المخزن من تبريد وأرضيات، ووضع أكياس الدقيق على الأرض مباشرة دون مراعاة لشروط التخزين.

وعلى خلفية هذه المخالفات اتخذت عناصر الحرس البلدي الإجراء اللازم.

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