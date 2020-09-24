الدولية للهجرة تشارك في حملات بطرابلس للتوعية بفيروس كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها شاركت في حملات لتوعية المهاجرين في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنه لزيادة الوعي حول فيروس كورونا المستجد بين المهاجرين الذين غالبًا ما يكون وصول المعلومات إليهم محدود، انضمت الفرق الطبية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلى حملة التوعية في بلدية سوق الجمعة، وقامت بتبليغ مجتمعات المهاجرين بالتدابير الوقائية والأعراض الرئيسية وكيفية الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية.

وأضافت المنظمة أنه لتلبية الاحتياجات اللغوية المختلفة في مجتمعات المهاجرين، قامت بتوزيع أكثر من 8,000 منشور حول تدابير الوقاية واستخدام الأقنعة بست لغات.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم دعم هذا المشروع من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب السكان واللاجئين والهجرة، وأمانة الدولة السويسرية للهجرة.

ولفتت المنظمة إلى سرعة ارتفاع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا والوصول إلى أكثر من 14,000 حالة خلال شهر أغسطس، مبينة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أطلق سلسلة من حملات التوعية على مستوى البلديات لاحتواء انتشار الفيروس.