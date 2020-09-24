«السني»: مصرون على إطلاق الحوار السياسي الشامل بين الليبيين دون تأخير

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، شدد للأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش، على أهمية إطلاق الحوار السياسي الشامل بين الليبيين دون تأخير.

وبحسب وسائل الإعلام الموالية لـ”الوفاق” اليوم الخميس، فإن السني، زعم لـ”غوتيريش” على هامش جلسات الجمعية العامة في دورتها 75 بنيويورك، أن هناك ضرورة لمشاركة وتمثيل القوى الفاعلة ومن كل التيارات والانتماءات للوصول إلى توافق وطني وإنهاء الانقسام والصراع الذي دام لسنوات.

وادعى “السني” أنه مهما كانت الحلول والمبادرات المقترحة فإن الليبيين سئموا المراحل المؤقتة ويسعون لحلول تصل بهم إلى دستورٍ دائم وانتخابات”.

كما قدم السني، للأمين العام، مقترحاً لدعم مسارات الحوار الحالية وضمان مشاركة فئات المجتمع المختلفة، وذلك عن طريق إطلاق مسار للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني والمكونات الثقافية والاجتماعية والنخب، ومسار آخر للبلديات من شأنه نقاش سبل تفعيل الإدارة اللامركزية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، وفق ما جاء عن البعثة الليبية في حسابها الرسمي، بحسب وسائل الإعلام الموالية لحكومة الوفاق.