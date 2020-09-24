مجلس الدولة: من المرجّح اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد خلال الأيام القادمة

ليبيا – قال عضو في مجلس الدولة الاستشاري أمس الأربعاء إنّه سيتمّ استئناف جلسات الحوار الليبي في المغرب الأحد القادم، مرجّحًا اختيار أعضاء مجلس رئاسي جديد خلال الأيام القادمة.

عضو المجلس الذي طلب عدم نشر اسمه أضاف في تصريح لوكالة “الأناضول”: “أعضاء لجنة الحوار الممثّلين للمجلس سيغادرون العاصمة طرابلس الجمعة متوجّهين نحو المغرب، وسيناقشون خلال المفاوضات آليات اختيار من يتقلد المناصب السيادية”.

وأردف: “من المتوقّع أن تتمَّ مناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، الذي سيتكوّن من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل”.

وأوضح المصدر أنه في حال تمّ التوافق على الآليات الخاصّة بالمناصب السيادية والمجلس الرئاسي، سيتوجّه أعضاء لجنة الحوار كلٌّ إلى قاعدته للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

كما اعتبر أنّ أعضاء لجنة الحوار تجاوزوا في جلساتهم السابقة أغلب الصعوبات التي قد تعيق المفاوضات، ومن المرجح جدًا أن يتمّ اختيار مجلس رئاسي جديد خلال الأيام القادمة، بحسب قوله.‎

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