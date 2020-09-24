ميناء الخمس يستقبل آلاف الأطنان من السكر والإسمنت

استقبلت أرصفة ميناء الخمس البحري الساعات الماضية سفينة السكر “سي انسبيريشن” التابعة للوكيل الملاحي الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 8 آلاف طن من السكر المكيس.

كما استقبل الميناء سفينة نقل الفوسفات “اصو” التابعة للوكيل الملاحي بحر بنغازي للتوكيلات الملاحية محملة بنحو ألف طن من الفوسفات الزراعي، وسفينة نقل الإسمنت “أن اس سبيرت” التابعة للوكيل الملاحي كاركالا المتحدة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4400 طن من الإسمنت المكيس.

وسجل الميناء أيضا وصول السفينة “ام اف روز” التابعة لوكالة المنتظمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها حوالي 6700 طن من الإسمنت المكيس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية