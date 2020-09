الأعميش: انقطاع التيار الكهربائي في سرت سببه عجز محطات التوليد بالمنطقة الشرقية

أكد مدير مركز التحكم بسرت التابع للهيئة العامة للكهرباء

بنور الأعميش، اليوم الخميس، أن الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي في المدينة

بسبب وجود عجز في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية .

وأوضح الأعميش، في اتصال هاتفي مع مدير إدارة الإعلام والعلاقات

ببلدية سرت، أن إعادة طرح الأحمال تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات يومياً، ولذلك شهدت

المدينة انقطاعا للتيار الكهربائي لساعات طويلة، مبيناً أن المعوقات والمشاكل المتعلقة

بالعجز في المحطات هى من اختصاص الهيئة العامة للكهرباء التابعة للمنطقة الشرقية،

فضلا عن دورها في توفير الغاز والوقود لحل مشاكل كهرباء الشبكة العامة.

