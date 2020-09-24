لجنة مجابهة كورونا: تسجيل 220 إصابة بالمدينة خلال شهر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بمصراتة تسجيل 220 إصابة بالمدينة خلال شهر أغسطس.

وأكدت اللجنة أن فريق التواصل التابع لها سجل خلال شهر أغسطس220 حالة موجبة تواصلت مـع الفريـق وتمـت متابعتهـا منها: 15 حالة حمل 36 حالـة حرجة تـم تحويلها لجهاز الإسعاف وفريق طبيبك و19 متبـرع بالبلازما تم تحويلـه لـمصرف الدم.

وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل 2096 استفسار و480 حالة احتمال تم تحويلها لنقاط الكشف و513 حالة اشتباه تم تحويلهــا لنقـــاط أخــذ الـمسحـات.