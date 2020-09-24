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تسجيل 535 إصابة جديدة بكورونا و 412 حالة شفاء

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس تسجيل خمسمئة وخمس وثلاثين إصابة بفيروس كورونا بين جديدة ومخالطة، جاءت طرابلس في المقدمة بمئتين وإحدى عشرة حالة موجبة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى أربعمئة واثني عشر شخصا، بينما توفيت خمس حالات بالفيروس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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