تسجيل 535 إصابة جديدة بكورونا و 412 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس تسجيل خمسمئة وخمس وثلاثين إصابة بفيروس كورونا بين جديدة ومخالطة، جاءت طرابلس في المقدمة بمئتين وإحدى عشرة حالة موجبة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى أربعمئة واثني عشر شخصا، بينما توفيت خمس حالات بالفيروس.

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