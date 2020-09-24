السراج: مشروع عسكرة الدولة مرفوض والانتخابات ستنهي أزمة الشرعيات

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن «مشروع عسكرة الدولة» الذي كانت تدعمه «بلدان ومرتزقة» أمر «مرفوض ويمس بسيادة الدولة الليبية»، داعيا الدول الداعمة للطرف الآخر إلى إعادة النظر بقرارها والتعامل مع حكومة الوفاق.

وأضاف السراج في كلمته التي ألقاها، اليوم الخميس، أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لقد «تعاونا مع الأمم المتحدة وبرهنا دائما أننا دعاة سلام واستجبنا لمقررات مؤتمر برلين».

وشدد السراج على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتشريعية لأنها «ستنهي أزمة الشرعيات» التي تعانيها ليبيا، مطالبا المجتمع الدولي بمساعدة الليبيين على تنفيذ هذا الاستحقاق.

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