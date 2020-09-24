الخدمات الصحية القبة يجري جولة ميدانية لمتابعة سير اللجان بالمدارس

قام مكتب الخدمات الصحية القبة في منطقة رأس الهلال، بجولة ميدانية لمتابعة سير عمل اللجان بالمدارس والمعاهد المتوسطة في البلدية، أثناء أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية القبة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة يوميا والمتمثلة في قياس درجة حرارة الطالب عند الدخول إلى القاعة، وغسل اليدين بالكحول الطبي، وارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد بين الطلبة.

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