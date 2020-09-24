المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تختتم الدورة التدريبية الأولى عبر الفيديو

اختتمت بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، الدورة التدريبية الأولى من نوعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عشرين إماما وخطيبا وواعظا من كافة مناطق ليبيا، والتي حاضر فيها علماء الأزهر الشريف حول حرمة الدماء وصون الأعراض والمال العام، وخطورة التكفير، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وتأتي هذه الدورات لصقل خبرات الأئمة والخطباء في مواجهة التيارات المتطرفة والإرهابية.

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