اللجنة المركزية تنظم في البيضاء ورشة محاكاة للعملية الانتخابية

نظم قسم التدريب باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ورشة عمل في قاعة البرلمان بمدينة البيضاء؛ تناولت جانبين، نظري عرف الانتخابات وتطرق إلى آليات ونظام الانتخابات المتبع في اللجنة المركزية، فيما اقتصر الجزء الثاني على تطبيق عملي ومحاكاة للعملية الانتخابية.

هذا وتناولت الورشة عملية الاقتراع بكل مكوناتها من مراكز ومحطات وموظفين، والتعريف بمهام المراقب الصحي وهي وظيفة جديدة تم استحداثها بعد تفشي جائحة كورونا كجزء من الإجراءات الاحترازية، مهمته الحفاظ على المسافات الآمنة وتوزيع الكمامات ومواد التعقيم على الناخبين وموظفي مراكز الاقتراع.

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