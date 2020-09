قزيط: مجلسا النواب والدولة فشلا في حل أزمة ليبيا والنفط لم يقفل بإرادة ليبية

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، أبو القاسم قزيط، الخميس،

إن مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة نظريًا فشلا في الوصول إلى حل لأزمة ليبيا.

وأضاف قزيط في تصريح إعلامي أن ٨٠٪ من المشكلة الليبية على

الأقل هي أزمة دولية وإقليمية، مؤكدا أنه إذا اتفقت الدول الكبرى والإقليمية المتداخلة

في المشكلة الليبية لحلت ٨٠٪ من المشاكل الليبية، مبينا أن هذه الدول عندما تختلف توعز

لمناصريها ومريديها في ليبيا ليختلقوا المشاكل.

وتابع قزيط أن النفط الليبي أقفُل في العديد من المرات وخسرت

ليبيا أكثر من مائة مليار دولار، موضحا أن النفط الليبي لم يقفل يومًا واحدًا بإرادة

ليبية.

وشار قزيط أنه إذا اتفق المجتمع الدولي والدول الإقليمية

المتدخلة، لهان الأمر، والخلافات بين الليبيين إذا جلسوا دون الحبل السري الذي يربطهم

بالدول الأخرى لأصبحت الحلول قريبة وسهلة المنال لأنه ليست هناك قضايا كبرى يختلف عليها

الليبيين حتى يصلوا لهذا الشقاق والحرب.

