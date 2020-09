قال رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الخميس، إنه لابد

من نزع السلاح في المناطق المذكورة في وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة منها.

