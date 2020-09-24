السراج يجدد التأكيد على «الخيار السلمي» كحل وحيد للأزمة في ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، حرص حكومة الوفاق على الخيار السلمي القائم على الحوار البناء كخيار وحيد لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى تعاطي حكومته إيجابيًا مع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتقديمها كل التسهيلات بالخصوص.

وأشار السراج في كلمته التي ألقاها، اليوم الخميس، أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعامل حكومة الوفاق بنية حسنة مع المبادرات التي طرحت لحل الأزمة والتي كان أخرها ما توصل إليه مؤتمر برلين المنعقد في يناير الماضي.

ولفت إلى تقديمه عدة مبادرات لحلحلة الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى خطط وبرامج لمعالجة الصعوبات المعيشية والخدمية التي تواجه المواطن الليبي، وأكد «أننا برهنا دائمًا على أننا دعاة سلام لا حرب ودمار، مع أننا نملك القوة والإيمان ليس فقط للتصدي لأطماع المعتدي بل ملاحقته وهزيمته».

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