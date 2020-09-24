بعد انقطاع الكهرباء 6 أيام اجتماع طارئ لتسييري الجفرة مع شركة الكهرباء

عقد بمقر المجلس التسييري لبلدية الجفرة أمس اجتماع طارئ لمتابعة أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بلدية الجفرة : هون وودان وسوكنة لستة أيام متتالية.

الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء المجلس التسييري الجفرة ومدير دائرة التشغيل الجنوبية للكهرباء ووكيل ديوان المجلس ناقش إمكانية وضع الحلول المناسبة لتزويد الجفرة بالطاقة الكهربائية، وذلك من خلال ربط المنطقة بخط الجنوب سمنو أو بخط النهر الصناعي اثنين، أو فصل جهاز الذبذبة عن خط الجفرة والواقع بمنطقة زمزم، مع إلزام منطقة الجفرة بطرح الأحمال.

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