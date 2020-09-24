السراج: طالبنا بأن تكون منطقتي سرت الجفرة منزوعتي السلاح

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مطالبته بأن تكون سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وقال السراج خلال كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طالبنا بأن تكون سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح مضيفا نتطلع لإلزام الطرف الآخر.

وأضاف: نتطلع لدعم دولي لإنجاح الانتخابات التي ستنهي أزمة الشرعيات لذلك نأمل استئناف الحوار السياسي مع الجميع مردفا أن هناك العديد من عمليات النهب والتآكل والخسارة للأصول الليبية في الخارج بعد تجميدها في 2011 مؤكدا مطالبة الرئاسي بتعديل نظام العقوبات لمنع الخسائر المتواصلة

وتابع السراج أن التقارير الأحادية التي تسلط الضوء على مشكلة المهاجرين ليست منصفة وليبيا ضحية الهجرة غير الشرعية ويجب مساعدة دول المصدر مردفا هناك أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي في ليبيا ونسعى لتوفير احتياجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة لافتا إلى أن ليبيا تواجه تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة بسبب ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وأشار السراج إلى أن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا يحول دون تركيز الجهود على مواجهة تفشي كورونا.