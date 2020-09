قال رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الخميس، إنه يتطلع

إلى دعم من المجتمع الدولي لإنجاح استحقاق الانتخابات على قاعدة دستورية والإسراع في

استئناف الحوار السياسي على أن يشمل كل القوى السياسية الليبية الفاعلة على الأرض.



