المستشار صالح يشكل لجنة للتحقيق في صرف المخصصات المالية لمكافحة كورونا

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في كيفية التصرف بالمبالغ المالية المخصصة لمكافحة جائحة كورونا.

القرار نص على أن تستدعي اللجنة من ترى ضرورة سماع أقواله أو شهادته، والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالتحقيق ومعاينة جميع الأماكن التي تم فيها توريد البضائع وتسليمها، وجاء في القرار أن على مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة تسهيل مهمة عمل اللجنة، وكذلك أن يقوم رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بتقديم الدعم والمساندة لأعضاء اللجنة وتسهيل مهمة عملهم.

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