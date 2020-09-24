«الثني»: لا بد من ربط جميع المناطق بشبكة المياه والصرف الصحي في أسرع وقت

منح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام وحي المختار (الوحيشي) في مدينة بنغازي بشبكة المياه والصرف الصحي العامة للمدينة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز سالم حسن البرجي.
وشدد “الثني” على ضرورة ربط المنازل الواقعة في مناطق شبنة (أ، ب، ج، د) والمنازل الواقعة في منطقتي حي السلام، وحي المختار (الوحيشي) بالشبكة الرئيسية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، مؤٔكدا أن هناك ضرورة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت وبشكل متقن.
وفي وقت سابق من الشهر، أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته المشددة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق سالم البرجي.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها، مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق.
وأكد على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفيه، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.
كما تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمنطقة طابلينو، والإسراع في معالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.
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