روماتيه: الأزمة الليبية تهدد أمن فرنسا بشكل مباشر

قال السفير الفرنسى لدي مصر، ستيفان روماتيه،الخميس، إن مصر وفرنسا تتفاديان أن تصبح ليبيا بلد يسود فيه عدم الاستقرار ويتنامى فيه الإرهاب ويخلق فيه الفراغ السياسي.

وأضاف روماتيه في تصريحات صحفية، أن الوضع فى ليبيا اليوم بالنسبة لفرنسا

كما بالنسبة لمصر يمثل تهديدا أمنيا، لافتا إلى أن فرنسا تعمل مع مصر من أجل إيجاد

حل للأزمة الليبية.

وأكد روماتيه أن الأزمة الليبية لها الأولوية بالنسبة لفرنسا ومصر، مبينا

أن بلاده تشترك مع مصر في نفس وجهة النظر والمقاربة بخصوص القضية الليبية وبذل

كافة الجهود الممكنة من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية .

وأوضح روماتيه أن الأزمة الليبية لها نتائج مباشرة على أمن فرنسا، مؤكدا أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وإقناع كافة الأطراف بوقف أعمال القتال.

